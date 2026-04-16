Organisation du 4 avril : And Sopi Thiès dresse un bilan mitigé et appelle à un "recentrage sur les priorités essentielles des populations."

Les membres du mouvement And Sopi Thiès ont fait face hier soir à la presse locale de Thiès pour un "débriefing" relativement à la participation des communes de Thiès dans le cadre de l'organisation de la fête de l’Indépendance.

Ainsi, ledit mouvement a d'abord déploré la "place excessive qui a été accordée au folklore durant l'organisation de la fête au détriment des questions essentielles" telles l'éducation, la santé, les jeunes, l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie, l'état des routes etc...

Après avoir salué l'engagement des uns et des autres, And Sopi Thiès a martelé : "Nous avons assisté à des choix budgétaires qui interrogent voire qui choquent. Nous déplorons aussi le fait que les entreprises Thiessoises n'aient pas été suffisamment associées aux prestations liées à l'événement. Thiès regorge de compétences, de savoir faire et d'acteurs économiques capables de répondre aux besoins."