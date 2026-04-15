Guerre au Moyen-Orient : l’ambassadeur de l'Égypte au Sénégal, Khaled Aref parle d' un lourd impact économique et appelle à la désescalade


Guerre au Moyen-Orient : l’ambassadeur de l'Égypte au Sénégal, Khaled Aref parle d' un lourd impact économique et appelle à la désescalade
Lors d’un atelier organisé par le West African Research Center à Dakar, l’ambassadeur d’Égypte au Sénégal, Khaled Aref, a déclaré que son pays subit déjà les effets de la guerre au Moyen-Orient, évoquant « un très lourd fardeau économique » lié notamment à la hausse des prix du gaz et du pétrole. Il a indiqué que des mesures de rationalisation ont été mises en place, précisant que les commerces doivent désormais fermer à 21 heures, alors que Le Caire est habituellement une capitale active 24 heures sur 24. Selon lui, plusieurs décisions urgentes ont été prises pour absorber ce choc énergétique et financier.

Sur le plan diplomatique, il a affirmé que son pays est pleinement engagé pour la stabilité et la paix au Moyen-Orient. Il a souligné que son ministre des Affaires étrangères était en déplacement à Washington pour tenter de débloquer la situation, à travers des échanges avec son homologue. L’ambassadeur a insisté sur les efforts déployés pour promouvoir la désescalade, encourager le dialogue et prévenir une aggravation du conflit.

Il a rappelé que l’Égypte a été le premier pays à signer un accord de paix avec Israël et souhaite s’appuyer sur cet acquis pour contribuer à la sécurité régionale et internationale. Dans cette dynamique, un mécanisme de coordination a été initié avec l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan afin de contenir les tensions et promouvoir un cadre sécuritaire fondé sur la souveraineté et la coopération.

Dans ce contexte d’escalade, le président Abdel Fattah al-Sissi a effectué des visites aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty a, pour sa part, réaffirmé la solidarité avec les États du Golfe, estimant que leur sécurité est indissociable de celle de l’Égypte.

L’ambassadeur a également évoqué la situation au Liban, réaffirmant le soutien de son pays à sa souveraineté et à son armée. Il a insisté sur la nécessité de maintenir la priorité sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la mise en œuvre d’un plan de paix. Il conclut en exprimant l’espoir d’un retour de la paix dans le monde.
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Mercredi 15 Avril 2026
Idy Sow



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