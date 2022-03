Marraine de la journée dédiée aux femmes de Ndioum : L'appel de Oumou Salamata Tall.

Marraine de la journée de la femme organisée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Cheikh Oumar Anne, pour le département de Podor, Oumou Salamata Tall a lancé un appel solennel au président Macky Sall ainsi qu'à son gouvernement afin de mieux accompagner les femmes du Fouta, notamment de Podor, pour accéder aux terres et cultiver la terre.



Pour la femme d’affaires, les femmes du Fouta regorgent de talent mais le seul problème c’est qu’elles n’ont pas accès à la terre pour expérimenter leur talent et savoir-faire. « Ce que renferme le département de Podor en terme d’espace cultivable ou exploitable, peut normalement couvrir tout le pays en terme de besoins alimentaires. Mais les femmes ont toujours été laissées en rade. Elles n’avaient pas accès à la terre pour cultiver alors que les femmes regorgent de talent. C’est seulement avec l’arrivée du président de la République Macky Sall que des améliorations sont notées aujourd’hui. C’est le lieu de remercier le maire Cheikh Oumar Anne pour son appui conséquent aux femmes du département. Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel aux autorités de la République afin qu'elles donnent aux femmes la place qu’elles méritent et aussi les accompagner pour assurer leur autonomisation financière », a invité Oumou Salamata Tall la marraine de l’édition 2022 de la journée dédiée aux femmes du département de Podor...