Marigot de Mbao / « Une commission sera mise en place pour recenser ceux qui seront indemnisés et ceux qui doivent être déguerpis » : (Ministre Environnement)

Le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall s’est rendu ce jeudi 14 janvier 2021 au marigot de Mbao accompagné des techniciens de son ministère et des autorités administratives pour une visite de terrain en prélude à l’hivernage qui se profile à l’horizon.



Sur place, il a annoncé d’importantes mesures. « Une commission sera mise en place pour recenser ceux qui seront indemnisés, ceux qui doivent être déguerpis. C’est le gouverneur de Dakar qui fera l’inventaire de tous ceux qui se sont installés sur le lit du marigot ».



En plus, Abdou Karim Sall souligne qu’ « on n’a besoin de reprofiler le marigot de Mbao parce qu’il est agressé par endroits et par d’autres actions anthropiques. Il nous faut un reprofilage en termes d‘excavation, sortir tous ces gravats, nettoyer afin que l’eau puisse couler de façon normale et naturelle venant du continent vers la mer. C’est une phase assez importante qui sera réalisée par l’ADM », précise le ministre.