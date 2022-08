"Mariama Sarr et Diène Farba Sarr sont victimes d'un complot politique... le President Macky Sall a intérêt à faire table rase au palais pour rebondir" (Ablaye Khouma/En Ligne)

La jeunesse s'empare de la parole dans ce nouveau numéro de "En Ligne". Le sentiment de frustration de la jeunesse exprimé à travers ces trentes minutes d'entretien avec Ablaye Khouma, renseigne sur la situation confuse au sein de la formation politique du chef de l’État.



"Le Président de la République a dès le départ, raté le jeu en choisissant des retraités politiques sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à la place d'une jeunesse battante, méritante et consciente des exigences et priorités de l'heure", dénonce le responsable politique de Bby."

C'est en somme le cri du coeur d'un des responsables politiques de l'Alliance pour la République.



Monsieur Khouma est clair : le chef de l'État doit, selon lui, se séparer de tous ses collaborateurs du palais pour espérer briguer et gagner un autre mandat.

Évoquant la situation de la mouvance présidentielle très tendue à Kaolack avec leur dernier revers, Ablaye Khouma dira que Mariama Sarr et Diène Farba Sarr sont victimes de complots politique orchestrés par des proches du chef de l’État responsables de leur défaite dans cette commune...