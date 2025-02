Marché financier : le Trésor sénégalais mobilise 121 milliards de FCFA en une semaine

Selon ConfidentielDakar, le Sénégal a réalisé une levée de fonds significative sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), mobilisant 121 milliards de FCFA en l’espace d’une semaine à travers deux émissions de titres publics.







Une opération structurée en deux étapes







Le 14 février 2025, UMOA-Titres (UT), en collaboration avec la BCEAO, a organisé, à la demande de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor du Sénégal, une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor. Cette opération portait sur une maturité de 364 jours et 3 ans, pour un montant initial de 30 milliards de FCFA.







Les investisseurs ont répondu favorablement avec des offres atteignant 52,9 milliards de FCFA, mais le Trésor n’a retenu que 33 milliards de FCFA.







Une première levée déjà fructueuse







Quelques jours auparavant, le 10 février 2025, le Sénégal avait déjà réussi à lever 88 milliards de FCFA, portant ainsi le total à 121 milliards de FCFA en une semaine.







Une stratégie de gestion de la dette à moyen et long terme







Selon ConfidentielDakar, ces émissions de titres publics s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du programme de financement du Sénégal, en conformité avec sa stratégie de gestion de la dette. Elles permettent au pays de mobiliser des ressources tout en optimisant ses conditions d’endettement sur le marché financier régional.