Marche de l’opposition à Pikine : « Les irrégularités sont trop flagrantes (…) Nous sommes confiants » (Mayoro Faye, Wallu Sénégal).

L’opposition sénégalaise, à travers la coalition Wallu Sénégal a marché, cet après-midi du 25 février, pour contester contre une tentative de hold-up des résultats des élections locales dans la ville de Pikine.



Selon le libéral Mayoro Faye qui a pris part à la marche de dénonciation, le candidat de leur coalition, Cheikh Dieng, est le victorieux des dernières joutes et accuse Abdoulaye Timbo de vouloir s’accaparer du poste de maire de la ville. Le responsable politique a renseigné sur des irrégularités relevées à l’issue des locales et qui fait l’objet d’étude devant les juridictions.



Selon lui, la coalition ‘’Wallu Sénégal’’ n’entend nullement céder sa victoire et compte se battre jusqu’à avoir gain de cause contre ce qu’il considère comme un forcing de la coalition Benno Bokk Yaakar dans la ville de Pikine...