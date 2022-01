Marché Médina Baye : Après la subvention du président Macky Sall d'un montant de 2 milliards, Rahma octroie 01 milliard aux anciens locataires.

Pour le promoteur du marché de Médina Baye, les anciens locataires doivent pouvoir regagner leurs cantines sans bourse délier.



C'est pourquoi, Mohamed Ndiaye Rahma qui a conduit une forte délégation au niveau du marché dont le fils de Baye Niass, Cheikh Mouhamadou Khoureychi Niass, a informé que ledit marché a été entièrement construit sur fonds propres par sa société "Nouvelle Vision du Sénégal".



Et compte tenu de l'engagement du président Macky Sall qui a mis sur la table 2 milliards de nos francs sous forme de subvention, il a décidé d'octroyer 1 milliard de fcfa pour que les anciens locataires puissent regagner leurs cantines. Et d'ajouter que même les tabliers y trouveront leur compte. Mohamed Ndiaye Rahma dira également qu'il a été instruit par le Khalife général de Médina Baye afin que tous les anciens occupants soient rassurés et pris en compte dans le dispatching des cantines.



Une nouvelle qui a été vivement accueillie par les commerçants qui ont affirmé avoir gardé toujours espoir quant à la bonne volonté du promoteur en dépit des voix discordantes tentant à discréditer ce dernier...