Maquillage, tresses, ongles… : Les filles rivalisent d'élégance pour la finale de la CAN Cameroun 2021.

À la veille de la finale de la CAN Cameroun 2021, les filles sont déjà à fond sur le look à adopter pour supporter les Lions. Certaines ont pris d’assaut les salons de beauté et autres ongleries pour se faire maquiller aux couleurs nationales, vernir ou se peindre les ongles en vert-jaune-rouge…