Manipulations autour du Pétrole et du Gaz au Sénégal : Manar Sall recadre le débat…

Pour tous ceux qui disent que le Sénégal n’a que 10% sur le pétrole, Manar Sall, le Directeur Général de Petrosen a apporté une réplique salée et dénoncé le jeu de manipulation autour de cette affaire.



Une manœuvre de l'opposition qu'il déplore et les convie à débattre publiquement sur toutes ces questions, si véritablement elle est sûre de ce qu'elle avance. "Je vous dis clairement que cette communication est fausse. Les 10% dont on parle, c’est la part de Petrosen avant les découvertes. Pendant la phase d’exploration, on a voulu nous faire croire que c’est ce que le Sénégal récupère. On est tous conscient aujourd’hui que le minimum sera 52% sur l’un de nos champs et l’autre à 64%. Il faut alors oublier les 10% ", a expliqué le Patron de Petrosen.



"Je n’ai pas peur de le dire. C’est l’opposition qui essaie de discréditer des personnes qui ne sont pas moins patriotes qu’elle. J’exige le minimum de respect de la part de ces gens qui induisent en erreur les Sénégalais en parlant de 10%. Ce n’est pas la réalité. Ces gens doivent arrêter! S’ils ont les preuves, ils n’ont qu’à aller dans un débat contradictoire et on posera tous les éléments".



Ces éclaircissements ont été donnés lors d'un atelier tenu ce vendredi pour discuter sur le thème "Le Sénégal de Demain-Exploitations des ressources naturelles, Emploi et Émergence" ...