Manifestations et violences / Adji Mbergane Kanouté disqualifie ‘la société civile aphone’ : « Elle a peur et qui manque de courage... »

La vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est indignée des actes de violence qui ont éclaté dans le pays depuis jeudi dernier. C’est une situation qui laisse d’ailleurs penser, selon Adji Mbergane Kanouté, que ce ne sont pas des actes perpétrés par des manifestants animés d'une simple volonté de montrer leur mécontentement de manière républicaine et démocratique. Les pillages notés et les actes de vandalisme sont tout sauf responsables.

Dans une interview avec Dakaractu où elle a été interpellée sur les questions d’actualité, la députée à l'Assemblée nationale regrette que des voix autorisées restent muettes face à ces dérives : « Nous avons aujourd’hui une société civile partisane, elle a, à la limite, peur. J’estime aussi, qu’elle manque de courage car nous ne pouvons pas vivre cette situation depuis des jours et que personne d’entre ces acteurs de la société civile n’élève la voix pour condamner ces actes », déplore la parlementaire qui, au passage, interpelle également la responsabilité des acteurs politiques. « Au-delà de la société civile, les acteurs politiques, notamment de l’opposition, devraient tous se lever comme un seul homme pour dénoncer ces actes. Moi qui vous parle, dans le cadre du M23, nous n’avons jamais pensé détruire des édifices publics et des biens privées », rappelle Adji Mbergane Kanouté.

Revenant sur la question de la sécurité, la vice-présidente du groupe parlementaire de Benno félicite les forces de défense et de sécurité pour avoir limité les dégâts et contribué à faire régner l’ordre dans toute sa rigueur.

Dans l'appel qu’elle a lancé dans un contexte tendu, la députée et responsable politique de Benno à Kaolack invite toutes les sensibilités de la nation à s’engager pour préserver la paix et la cohésion sociale très chères au chef de l’État.