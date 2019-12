Manifestation du mouvement Ñoo Lànk : Calme plat pour l’instant à la place de la Nation.

Il est 15 heures 50 minutes, soit un peu plus d’une heure prévue pour le début de la manifestation contre la hausse des prix de l’électricité à place de la Nation où une partie des manifestants est attendue.



Pour l’instant pas de manifestants sur les lieux, les activités se déroulent normalement et la circulation n’est pas perturbée au moment où de l’autre côté de la capitale, plus précisément à la place de l’indépendance des échauffourées comme pressenties sont en cours...

Reste à savoir si les manifestants seront au rendez-vous.