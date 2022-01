Manifestation contre les sanctions du Mali : les populations se plaignent de la situation socio-économique des citoyens…

Des dizaines de milliers de sénégalais, de Maliens et d’autres nationalités étaient présents à la place de la Nation, ce vendredi 28 janvier, à l’appel du mouvement « Noo lank » et d’autres mouvements pour dénoncer les sanctions drastiques de la Cedeao sur le Mali. Des mesures de rétorsion soutenues par la France. Face aux sanctions et à la pression diplomatique croissante, la riposte dans la rue de Dakar sest fait jour pour soutenir le pays frère du Sénégal. À la place de la Nation, les sénégalais ont répondu massivement à l’appel du mouvement « Noo Lank ».