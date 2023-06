Manifestation au Sénégal : Plusieurs banques attaquées, la banlieue, la plus touchée

Depuis jeudi 1er juin 2023, le Sénégal vit des moments de tensions avec des manifestants qui ont éclaté dans plusieurs localités à Dakar. Des infrastructures , des services publics et des biens privés ont été attaqués.



Plusieurs banques ont été attaquées particulièrement dans la banlieue où les manifestations ont atteint leur paroxysme les deux premiers jours avec une rare violence.



À Pikine par exemple, la liste est longue: il s’agit de la Banque Of Africa ( BOA), Ecobank, Banque Atlantique, Bank De Dakar( BDK de Keur Massar ), SGBS de Pikine ( Société Générale), UBA et le site de cofina Pikine.



Aux parcelles assainies également, les destructions n’ont pas épargné les banques. La CBI International Bank, la Banque Islamique du Sénégal ( BIS), ORABANK de Soprim, la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) et UBA Parcelles Assainies. A Guédiawaye, les manifestants ont aussi attaqué le Société Générale. A Rufisque : CBI International Bank a été touchée.



La CBAO à Castors de même que la SG de Castors Dieupeul. Aux HLM, là BOA et UBA ont été aussi ciblées ainsi que la CBI de Bourguiba, la CBAO de Cap-skiring...