Manif de Ñoo Lank / "La Cojer de Mbacké salue la fermeté de l'État face aux manifestants" (Serigne Mbacké Faye)

"L'État a le monopole de la violence légitime et il est le protecteur de la paix civile et sociale et il a su prendre pleinement ses responsabilités et n'aura failli d'un iota à son devoir "... La Convergence des Jeunes Républicains de Mbacké a applaudi des deux mains "la prestation de l'État face aux manifestants qui ont osé braver l'interdiction du préfet en tentant d'envahir la place de l'indépendance.



Dans une déclaration faite ce vendredi par le coordonnateur départemental, il a été beaucoup question de désagréger la société classifiée comme étant un panel de l'opposition. Pour Serigne Mbacké Faye, "il s'agit, ni plus ni moins que d'un groupe de bandits qui ont voulu, une fois de plus, s'agripper aux grilles du Palais pour faire le buzz ". Le jeune leader politique de poursuivre : "Ce groupuscule de personnes nourrit, depuis 2012, un plan de déstabilisation du pays. Ce sont des politiciens encagoulés en perte de vitesse qui veulent semer le désordre et rendre le Sénégal ingouvernable. Leur mécanisme est machiavélique, hideux mais voué à l'échec" .



Promettant de se constituer en bouclier, les jeunes Apéristes, par la voix de leur coordonnateur, de rappeler que le Sénégal est face à des défis. "L' électricité est une nécessité pour tous les Sénégalais. Nombreux sont nos parents qui vivent toujours dans l'obscurité qu'ils sont d'égale dignité que nous. Le Président de la République a été élu pour améliorer les conditions de vie de tous les Sénégalais et les occupants du monde rural sont aussi des Sénégalais. C'est pourquoi vous verrez des programmes comme le Pudc faire des résultats. De 2012-2019 près de 2000 villages ont été électrifiés. Et cela ne pourra plaire à cette opposition ".