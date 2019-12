Manif à la place de l'indépendance : Le bilan fait état de 25 arrestations...

On en sait un peu plus sur le bilan de la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité qui a été réprimandée par les forces de l'ordre et de sécurité.

Selon nos sources, le nombre d’arrestations est estimé à près de 25.

Sur la liste des personnes arrêtées figurent Thiate du mouvement Y en a marre, Alioune Sané, Bentaleb Sow.

Pour rappel, le collectif avait tenu à manifester à la place de l’indépendance malgré l’interdiction du préfet de Dakar...