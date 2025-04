Mampatim (Kolda) : Les clubs de jeunes filles leaders vecteurs économiques…

Les clubs de jeunes filles leaders de Mampatim (Kolda) ont reçu une formation de transformation de produits locaux et en pâtisserie. Ainsi, c’est une véritable révolution opérée par ces clubs de jeunes filles pour lutter contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines ou les mariages ou grossesses précoces en zone rurale.

Et pour mieux accompagner la santé reproductive et contrer les grossesses précoces dans le monde rural, le Centre Conseil Ado (CCA), sous l’impulsion de son coordonnateur Babacar Sy, ont opté pour la politique de proximité en les formant dans des domaines porteurs. Et avec une telle expertise entre les mains, elles pourront être à l’ abri du besoin et s’émanciper des tentations qui pourraient nuire à leur santé ou avenir. C'est pourquoi, elles passent de fardeaux à vecteurs économiques.