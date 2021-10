Mamadou Talla, ministre de l’Education : « L’Ecole sénégalaise que nous voulons… »

« Nous voulons une école où on travaille le savoir, le savoir-faire, le savoir être, mais également une école où on forge la socialisation et la citoyenneté ». C’est le ministre de l’Education nationale qui l’a dit, aujourd’hui, au cours d’une visite dans quelques écoles, dans le cadre de la rentrée scolaire.