Malick Gackou du Grand Parti réitére son soutien à Ousmane Sonko et promet de faire de Thiès un hub industriel

Face à l'état de santé de l'ex leader de Pastef/ Les Patriotes, Ousmane Sonko qui se dégrade de jour en jour depuis qu'il a commencé sa grève de la faim, le président du Grand Parti, Malick Gackou qui était à Thiès fait savoir que " la conférence des leaders de Yewwi askan wi (YAW) compte poursuivre le combat pour la libération de Ousmane Sonko, pour le renforcement de la démocratie, la libre expression des libertés et l’état de droit au Sénégal". "Nous allons continuer à manifester au président Ousmane Sonko notre solidarité face aux épreuves et exigeons sa libération immédiate pour lui permettre de recouvrer un état de santé approprié auprès de sa famille afin de continuer son combat pour le Sénégal. Nous allons continuer à nous battre ensemble avec toutes les forces vives pour le renforcement de la démocratie, la libre expression des libertés et l’état de droit de notre pays", a-t-il laissé entendre. S'agissant de l’exclusion de Khalifa Sall de la conférence des leaders de YAW, Malick Gackou dira : "Je ne suis pas dans cette belle cité de Thiès en tant que membre de la conférence des leaders de YAW. Je suis à Thiès pour dérouler mon programme notamment celui du Grand parti". Aussi, estime-t-il, se tenir strictement au communiqué de la conférence des leaders de YAW.

Venu à Thiès dans le cadre de sa tournée nationale pour le parrainage, le président du GP est revenu sur la remobilisation de ses troupes en direction de la présidentielle 2024. Selon lui, " à la présidentielle de 2019, Thiès avait contribué à hauteur de 4638 parrains pour porter ma candidature. Ainsi, Thiès va apporter 2000 parrains parmi sept (7) autres régions de l’intérieur du pays". Le leader du Grand Parti espère placer la réhabilitation des chemins de fer au cœur de ses priorités.



Quant à son projet pour la cité du rail, Malick Gakou promet de faire de cette ville un "hub industriel pour un développement inclusif". " Thiès, carrefour économique, doit pleinement jouer son rôle dans le développement de notre pays. Nous mettrons en place des stratégies visant à stimuler l’investissement, promouvoir l’entreprenariat local, développer des infrastructures, encourager la formation professionnelle et établir des partenariats avec le secteur privé", a-t-il déclaré. Car, pour lui, "il est nécessaire d’identifier les domaines d’expertise et les ressources spécifiques de la région pour favoriser la croissance économique et créer des emplois durables".



Par rapport à l'emploi des jeunes et pour éradiquer le phénomène de la migration régulière il signalera : " il est impossible de bâtir le Sénégal sans la jeunesse. J’indiquerai de manière très claire la trajectoire à travers laquelle je vais définitivement apporter une solution durable à la problématique de l’emploi des jeunes dans notre pays. Pour l’heure, nous en appelons à la responsabilité du gouvernement pour qu'il prenne toutes les dispositions appropriées pour endiguer définitivement ce phénomène préjudiciable à l’avenir économique et social de notre pays". Il ajoute : "La perte de vies humaines en mer est une tragédie qui ne doit pas être négligée. Ensemble, nous devons travailler pour éradiquer les situations désespérées qui poussent les jeunes à risquer leur vie et à mettre en place des voies pour qu’ils puissent réaliser leur potentiel dans un environnement sûr et stable".

Cependant, il n'a pas manqué de donner son avis sur le coup d'état au Niger et la décision de la Cedeao. "Il est essentiel que nos États s’engagent dans la médiation et la diplomatie pour faciliter un dialogue entre les parties impliquées dans le coup d’Etat et les autorités légitimes. La priorité doit être de protéger la stabilité du pays et le bien-être de sa population en encourageant un processus de transition pacifique et en aidant à rétablir l’ordre constitutionnel. Il est important de rappeler que les conflits ont des répercussions humanitaires dévastatrices et laissent souvent des cicatrices durables", a-t-il tenu à faire remarquer.

À rappeler que les militants et sympathisants du Grand Parti dans la cité du rail ont remis 10 000 parrains au président Malick Gakou avant de lui réitérer leur engagement sans faille.