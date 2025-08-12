Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Maïga placé en garde à vue

L’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été placé en garde à vue ce mardi 12 août 2025, après sa convocation devant la brigade du Pôle national économique et financier.



Selon les enquêteurs, cette audition devait initialement servir à organiser des confrontations avec certains de ses anciens collaborateurs. Arrivé sur place à 9h, Choguel Maïga a attendu jusqu’à 14h sans que celles-ci n’aient lieu, avant que la mesure de garde à vue ne lui soit notifiée.



Cette procédure intervient dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un rapport du Vérificateur général, faisant état de présumées atteintes aux biens publics. Plusieurs anciens collaborateurs de l’ex-chef du gouvernement sont également concernés, dont son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, ainsi que trois anciens directeurs administratifs et financiers de la Primature.



Choguel Maïga bénéficie de tous les égards réservés par la brigade et reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes.

