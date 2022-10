Maison de la presse et Aps : Bara Ndiaye et Thierno Birahim Fall présentent les doléances à la tutelle.

Après avoir reçu le ministre de la communication, les directeurs généraux de l’Aps et de la maison de la presse se sont réjouis de cette visite qu’ils considèrent comme le début de la décrispation de leur situation financière et sociale.



Me Moussa Bocar Thiam a eu une rencontre avec Bara Ndiaye et Thierno Birahim Fall qui lui ont fait l’exposé de la situation financière et sociale de leur institution. Les deux institutions souffrent d’un manque criard de ressources d’investissement.



Le directeur de l’Aps n’a pas manqué de présenter les ambitions de l’agence pour lutter contre la désinformation et le maillage du territoire national.