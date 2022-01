Mairie des Sicap-Liberté : Zahra Iyane Thiam adoubée par Diouf Sarr, le Dr Malick Diop et Seydou Guèye.

La candidate de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, dans la commune de Sicap Liberté a enregistré la visite du candidat à la ville de Dakar et de son directeur de campagne. Ces responsables ont été accompagnés par le ministre Seydou Guèye pour rendre visite à Zahra Iyane Thiam. Après la visite de courtoisie, ils se disent confiants et rassurés de la victoire du ministre au soir du 23 janvier prochain. La victoire est acquise selon le Dr Malick Diop et Abdoulaye Diouf Sarr...