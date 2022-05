Mairie de Ziguinchor : Ousmane Sonko révèle que l’équipe sortante signait des marchés de 80 millions pour le curage.

Ousmane Sonko au second jour de la semaine de la citoyenneté, a fait une révélation de taille : l’équipe d’Abdoulaye Baldé signait des marchés fictifs pour le curage des caniveaux.



Face à la jeunesse il dit : « chaque année, la commune de Ziguinchor signait des marchés à hauteur de 80 millions ou plus pour faire du curage des caniveaux et nous avons l’impression que ce curage ne se faisait pas. J’ai convoqué l’agent voyer lorsque je me suis installé. Je lui ai demandé de me donner le plan du réseau des caniveaux de Ziguinchor. Ce plan n’existe pas. Comment pouvez-vous faire un curage sans savoir où commence un canal, où déverse un canal, est-ce un canal à ciel fermé ou ouvert, quel est le diamètre de ce canal, où sont les points de blocage éventuels, vous ne pourrez pas curer », explique le maire nouvellement installé...