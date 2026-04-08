Nioro du Rip : Rappel à Dieu du Khalife général de Darou Salam, Serigne Bachir Ndao

Le khalife Général de Darou Salam Nioro n'est plus! Serigne Bachir Ndao est décédé dans la soirée de ce mardi 7 avril 2026.

Selon les informations obtenues par Dakaractu Kaolack, le saint homme sera inhumé mercredi 8 avril dans la cité religieuse. Une occasion pour la famille de Mame Elhadji Omar Ndao, d'annoncer le nom du nouveau Khalife.

Dakaractu présente ses condoléances à toute la communauté Ndawène, aux disciples et à la Oumah Islamique.