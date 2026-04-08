Aide à la Presse 2025 : 92 médias écartés..

Le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a rendu publics les résultats de la répartition du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) 2025. Sur 256 médias reconnus au Sénégal, 92 n’ont pas bénéficié du financement, pour des motifs variés allant de la non-conformité fiscale au simple défaut de dépôt de dossier.







Sur les 241 dossiers effectivement déposés, 77 ont été rejetés après examen. Auxquels s’ajoutent 15 médias reconnus qui n’ont même pas participé au processus de dépôt. Au total, ce sont donc 164 médias qui ont été retenus et ont perçu le FADP 2025.







Les raisons des exclusions







Le motif le plus fréquent d’exclusion reste la non-conformité fiscale et sociale, qui a éliminé à lui seul 30 médias. Sont concernés les organes ne disposant pas de quitus fiscal ou accusant des dettes auprès de l’IPRES et de la CSS. Deux autres catégories arrivent ex æquo avec 15 médias chacune : les dossiers incomplets, pièces manquantes ou documents non valides et le non-dépôt de dossier, qui concerne des médias pourtant reconnus officiellement mais absents du processus.







Dix médias ont été recalés pour non-respect des critères du Code de la presse, notamment le seuil minimal de cinq employés et les exigences de structuration. Dix autres ont été sanctionnés pour insuffisances administratives diverses : absence de responsable éditorial, incohérences ou informations contradictoires dans les pièces fournies.







Par ailleurs, 7 médias ont été épinglés pour doublons et irrégularités administratives, des documents identiques utilisés pour plusieurs entités distinctes et 5 ont vu leur dossier rejeté pour dépôt hors délai ou procédure non respectée.

