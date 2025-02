Magal de Darou Moukhty 2025 - Le Dg de l'Ofor annonce des mesures urgentes pour juguler les problèmes d’eau

En perspective du magal de Darou Moukhty, le Directeur général de l'Ofor a effectué une visite de terrain pour vérifier l’opérationnalité des installations hydrauliques. Des pompes ont été trouvées pour deux forages tombés en panne. Hamade Ndiaye de confier que 03 kms d’extension de réseau sont prévus en plus d’un château d’eau de 300 m³. L’État prévoit, ajoute-t-il, de mettre à la disposition du comité d’organisation, des bâches à eau et des camions citernes pour juguler les éventuelles pénuries. Un groupe électrogène de 60 Kva sera par ailleurs, installé. Il était accompagné d’une forte délégation et du maire de la commune...