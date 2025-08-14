Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures

Touba a vibré au rythme du Grand Magal 2025. Comme le veut la tradition, le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a pris part à la cérémonie officielle, porteur du message du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre. Dans son discours, le ministre a d’abord insisté sur la portée spirituelle du Magal: « Ce moment est fort de foi. Ce jour est un moment pour rendre grâce à Dieu, car c’est Lui qui promet d’augmenter ses bienfaits à celui qui rend grâce. »



Il a également mis en lumière l’importance des enseignements de Serigne Touba, qui inspirent discipline, probité morale et dévouement au travail. Le président, à travers son envoyé, a exprimé ses ambitions pour Touba et pour la religion, tout en reconnaissant les défis persistants:« Touba souffre en raison des inondations et des pénuries d’eau. Les ministres de tutelle sont à pied d’œuvre pour faire le nécessaire. »



Le ministre a transmis les salutations du Chef de l’État et a sollicité les prières des fidèles pour la réussite des réformes initiées par le Premier ministre, notamment le programme « Jubanti Koom ». Il a également appelé à la préservation de la paix et à faire du travail un sacerdoce, en s’inspirant de Serigne Touba. « Le président invite les Sénégalais à faire du travail un sacerdoce en s’inspirant des enseignements de Serigne Touba. »



Jean Baptiste Tine était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Moussa Balla Fofana, Mabouba Diagne, Alioune Ndione et Fatou Diouf, Khady Diéne Gaye. Ensemble, ils ont réaffirmé l’engagement de l’État à renforcer: la gestion des inondations, l’accès à l’eau potable et la modernisation des infrastructures



Le ministre a conclu son intervention en exhortant les chauffeurs à la prudence, avant de présenter les condoléances de l’État aux familles endeuillées par les accidents survenus durant le Magal. Il a également souhaité à tous un bon hivernage, sous le signe de la paix et de la prospérité.