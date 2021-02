Madické Kane (Capitaine du Jaraaf) : « Il nous reste à valider la qualification au match retour »

Après avoir battu le FC Platinum (1-0) sur sa pelouse, en match aller de barrage Coupe CAF, les Jaraafmen et leur capitaine, Madické Kane, savent que le plus dur reste à venir.



Réagissant à chaud après cette partie loin d’avoir été une promenade de santé, le capitaine du Jaraaf avouera que « le match fut très difficile, mais nous nous réjouissons d’avoir pu remporter les trois points. En première mi-temps notre bloc d’équipe était assez bas sur le terrain. C’est au retour des vestiaires que le coach nous a demandé de les prendre plus haut avec un pressing pour les empêcher de développer leur jeu. En deuxième mi-temps, ils ont balancé tous leurs ballons devant. Avec un jeu long du fait de notre pressing. » Une option payante même si le club sénégalais a concédé un penalty brillamment stoppé par Pape Seydou Ndiaye.



Pour la manche retour au stade Lat Dior de Thiès (21 février) seule la défaite est donc interdite si le club de la Médina veut poursuivre l’aventure. « Maintenant que nous avons fait un bon résultat ici, il nous reste à valider la qualification au match retour. L’objectif reste le même pour le Jaraaf : gagner le championnat (Ligue 1) et se qualifier pour la phase finale de la coupe CAF. »