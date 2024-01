Macky Sall inaugurant le BRT : « Je confie ce Bus Rapid Transit aux populations…Un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs! »

C’est un président enthousiaste qui se tient devant la population de Dakar pour lui exprimer sa reconnaissance pour l’accueil, mais aussi la joie qu’elle éprouve en voyant le projet du BRT être inauguré. « J’ai lu la joie sur le visage des citoyens. Ce BRT est le vôtre. En 2019, j’ai procédé à Guédiawaye, la pause de la première pierre pour le BRT. Aujourd’hui, le BRT nous plonge dans le transport de masse et anticipe sur les difficultés liées à la mobilité », souligne le chef de l’État tenant son discours officiel après l’inauguration du BRT ce dimanche. La région de Dakar compte près de 4 millions de populations avec une tendance actuelle qui atteindrait en 20 ans, le double. Une situation dont l’État a tenu compte pour mettre œuvre ce projet d’un coût de 419 milliards de francs CFA . Une étude de 1998, réactualisée en 2022 sur le coût des externalités négatives liées aux transports routiers dans la région de Dakar, a révélé que l'économie sénégalaise perd annuellement 900 milliards de francs CFA en raison des problèmes liés à la pollution automobile, à la congestion, à l'insécurité routière et au bruit. Ces pertes représentent 6% du PIB national.« J’ai l’habitude de dire que l’inaction, coûte chère. Nous avons bâti le TER et le BRT en cohérence du PSE. Ainsi, le BRT prend en charge un système de transport sécurisé et confortable. Le trajet pouvait durer plus de 2h. Mais avec le BRT, c’est moins de 54 minutes pour atteindre la capitale. Nous allons voir une forme de transport nouveau avec la climatisation et toutes les commodités… », persiste le chef de l’État qui s’adresse enfin aux populations : « Le BRT, c’est SUNU BRT….Je vous confie ce joyau car, vous êtes les premiers à assurer sa sécurité. Mon rêve, c’est de voir un maillage complet de notre pays, pour bâtir progressivement le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs…. », a t-il servi...