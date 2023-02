Macky Sall aux enfants de troupe : « La dimension panafricaniste de cette école d’élite et l’espoir que vous suscitez nous conforte dans notre pari sur la jeunesse… »

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, est sous les couleurs du représentant de l’Afrique en s’exprimant devant les élèves du prytanée militaire qui fête ses 100 ans ce samedi. Écourtant sa tournée pour venir présider la cérémonie de distinction d’anciens militaires de cette prestigieuse école, le chef de l’État s’adressant aux élèves, les encourage dans le culte du travail et l’amour de la patrie.

C’est évident que l’école prytanée militaire est réputé être une institution qui forge les enfants de troupe dans le travail, la rigueur et surtout la discipline. « C’est une école qui vous ouvre dès le bas âge, un itinéraire balisé par la discipline et la rigueur militaires qui feront de vous des citoyens exemplaires », a lancé le président Macky Sall à l’endroit des élèves du prytanée militaire de Saint Louis, de même qu'à toute l’administration de l’école.

D’après le président en exercice de l’Union Africaine, la dimension panafricaine de cette école d’élite, de même que l’espoir que suscite les enfants de troupe, conforte l’État dans son pari sur la jeunesse et l’éducation pour réaliser son ambition d’une Afrique solidaire et maîtresse de son destin. Ainsi, cet établissement qui suscite l’espoir et le développement, bénéficiera d’une attention particulière de la part de l’État du Sénégal, informe le président Macky Sall.