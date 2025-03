MOSQUÉE DE TOUBA – Serigne Cheikh Saliou Mbacké remet au Khalife la colossale somme de 1 milliard 100 millions de francs

Après la généreuse contribution de Serigne Cheikh Amdy Khady Fall (nouveau khalife des Baay Fall), estimée à 461 millions 550 mille francs, Serigne Mountakha Mbacké a reçu une nouvelle participation dans le cadre de son projet de réfection et d’embellissement de la grande mosquée de Touba. En effet, une somme de 1 milliard 100 millions de francs CFA vient de lui être remise par Serigne Cheikh Saliou Mbacké selon une information de Dakaractu. Le khalife du cinquième patriarche de Touba manifeste ainsi son soutien et son désir d’accompagner le Saint homme dans la réalisation de ses ambitions.



Serigne Cheikh Saliou est reconnu pour son profond attachement à la mosquée en général. Il a déjà construit plusieurs mosquées, dont deux à Touba et une à Mbour.