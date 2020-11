MILAN - Covid 19 : Le Consul Mamadou Lamine Diouf désinfecte le Consulat du Sénégal.

L’Europe fait face à une deuxième vague de la maladie infectieuse causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. L’Italie qui a payé un lourd tribut au début de la maladie, n’est pas épargnée. D’ailleurs en Mars dernier, le pays qui était passé sous quarantaine totale, avait poussé le Consulat général du Sénégal à Milan à fermer et tous ses services suspendus jusqu’à nouvel ordre.



Avec ce semblant de retour à la normale, et pour mieux mettre ses administrés et collaborateurs dans une sécurité sanitaire en cette période pandémie du Covid-19, le Consul du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine Diouf, a initié ce Jeudi 12 Novembre 2020, une journée de désinfection de son consulat. Tout le bâtiment situé sur la « Viale Certosa » a été passé au peigne fin par l’équipe de nettoyeurs. De quoi permettre aux employés de travailler dans une atmosphère de sérénité.