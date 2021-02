MESRI / Orientation des bacheliers : Le DGES fait le point et apporte des éclaircissements sur le cas des non orientés.

Pour l’année académique 2019-2020, 62 093 nouveaux bacheliers ont été orientés dans les Universités et instituts supérieurs d’Enseignement Professionnel (Isep) via la plateforme Campusen.



« Ces chiffres montrent les efforts constants depuis la création de cette plateforme, consentis par la communauté universitaire pour offrir à chaque bachelier qui en fait la demande dans les établissements publics d'enseignement supérieur… », selon Amadou Abdoul Sow, le directeur général de l’Enseignement Supérieur du MESRI.



Cependant des manquements ont été notés, car en 2019 sur les 58 170 admis au baccalauréat, 54 415 bacheliers ont demandé leur admission via CAPUSEN et 50 602 ont été finalement orientés.



« Les 7 568 qui ne sont pas inscrits, ni orientés, correspondent soit à ceux qui ont choisi d’aller vers des établissements privés, ceux qui sont partis étudier à l’étranger ou alors ils ont effectivement reçu une orientation, mais n’ont pas payé leurs droits d’inscription… », dira -t-il.



En ce qui concerne les étudiants qui dénoncent le dysfonctionnement de cette plateforme, après la prise en charge de ces réclamations, les 13 étudiants concernés ont reçu des notifications faisant état des motifs de leur non orientation, a fait savoir le DGES du MESRI lors d'une rencontre avec la presse qui a eu lieu ce 9 février dans les locaux dudit ministère situés à Diamniadio.