MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA


MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA
« Nous avons un pays à construire, et non des gladiateurs à former. » La formule est forte et résume à elle seule le ton et la portée de la sortie politique d’Abdourahmane Dabo, membre de la Coalition Diomaye Président et Directeur général de la SN-HLM.
 
Au micro de Dakaractu Mbour, le responsable politique a lancé ce qu’il baptise « l’Appel de Woyinka », une initiative qui se veut un appel au rassemblement, au dépassement des clivages et à la construction d’un Mbour « plus solidaire, plus prospère et plus humain. »
 
« À partir d’aujourd’hui, j’entame une longue marche vers un Mbour plus solidaire, plus prospère et plus humain », annonce Abdourahmane Dabo, qui invite toutes les Mbouroises et tous les Mbourois à rejoindre cette dynamique, sans distinction politique, sociale ou idéologique.
 
Mais c’est surtout la liste des personnalités directement interpellées qui donne à cette sortie toute sa dimension politique.
 
Abdourahmane Dabo tend publiquement la main à l’actuel maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, qu’il qualifie d’« ami et frère ». Il s’adresse également à Oumar Sy, Saliou Samb, Baye Seck Wade, Tafsir Thioye, Sira Ndiaye, ainsi qu’à l’ensemble de ses « frères et sœurs du Pastef ».
 
Un appel qui transcende les appartenances partisanes et qui pourrait bien ouvrir une nouvelle séquence dans la politique mbouroise.
 
Pour le DG de la SN-HLM, le développement ne peut être réduit à des slogans ou à des affrontements politiques. Il doit prendre racine dans les familles, les quartiers et les collectivités.
 
« Un véritable développement endogène commence d’abord au sein des foyers, puis s’étend aux quartiers, aux communes, aux départements et aux régions, avant de rayonner à l’échelle nationale », soutient-il.
 
Mais derrière l’appel au développement se profile également un message politique national.
 
Dans un contexte marqué par les tensions, les crispations et les invectives, Abdourahmane Dabo appelle au calme et à la retenue.
 
« Apprenons à nous respecter mutuellement et à tempérer nos ardeurs. Nous avons un pays à construire, et non des gladiateurs à former. »
 
Une phrase qui sonne comme un véritable avertissement à tous ceux qui veulent transformer la politique en arène permanente, où chaque adversaire doit être combattu, humilié ou détruit.
 
Pour Abdourahmane Dabo, le Sénégal a besoin de bâtisseurs, de rassembleurs et de responsables capables de dépasser les querelles personnelles pour se concentrer sur l’essentiel : le développement et la cohésion nationale.
 
Le responsable de la Coalition Diomaye Président rappelle également le rôle historique joué par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans l’alternance de mars 2024.
 
« Dieu a choisi, parmi nous, le plus juste pour faire de lui le Président de la République », affirme-t-il, avant de rappeler le rôle majeur joué par le chef de l’État dans la construction et la consolidation de la dynamique politique ayant conduit à l’alternance.
 
À Mbour, le message d’Abdourahmane Dabo ne devrait donc pas passer inaperçu.
 
En appelant publiquement le maire Cheikh Issa Sall, plusieurs responsables politiques et les militants du Pastef à rejoindre une même dynamique, le DG de la SN-HLM pose les jalons d’une démarche politique qui pourrait dépasser les clivages traditionnels.
 
L’Appel de Woyinka est-il le début d’un grand rassemblement à Mbour ?
 
La question est désormais posée.
 
Une chose est certaine : Abdourahmane Dabo vient de lancer un message clair. Mbour n’a pas besoin de gladiateurs politiques. Elle a besoin de bâtisseurs...
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Dimanche 19 Juillet 2026
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