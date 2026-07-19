KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection...

‎Abdourahmane Baldé (président du mouvement Kolda debout) fraîchement nommé DG de la LONASE a prôné l'unité de la coalition Diomaye président. Dans la foulée, il a invité les membres a travailler pour la réélection du président Bassirou Diomaye Faye. Il a fait cette déclaration en marge de la réception des maires de la région, des femmes, des jeunes et des artisans, ce samedi 18 juillet.

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‎Dans cette dynamique, Alassane Baldé, maire de la commune de Thietty a estimé que c'est dans l'unité qu'ils pourront gagner les prochaines élections. C'est pour cela qu'il soutient qu'il est important de travailler la main dans la main pour consolider ce qui est déjà en cours.

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‎Abdourahmane Baldé dit Doura d'annoncer : "nous remercions les maires, les jeunes et les femmes pour leur présence. À ce titre, nous devons instaurer l'unité autour de la coalition Diomaye président pour triompher aux prochaines élections. En ce sens , nous n'allons ménager aucun effort pour accompagner le président et obtenir d'excellents résultats pour les joutes électorales à venir. C'est pourquoi, nous allons tout faire pour consolider ce qui est déjà mis en place en vulgarisant les ambitions du président auprès des populations.

D'ailleurs, nous allons travailler à unir les sensibilités, les militants en renouant la confiance auprès des communautés pour que le président de la République Diomaye Faye obtienne un score favorable..."