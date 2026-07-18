Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs »

La Directrice du Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Dakar, Samira Daoud, a fait l’état des lieux de la situation des travailleurs au Sénégal, à l’occasion de la présentation d’un nouveau guide sur l’emploi dans la commande publique. Interrogée sur la persistance des licenciements abusifs et des difficultés d’accès à l’emploi décent dans le pays, elle a affirmé mesurer pleinement cette réalité vécue au quotidien par de nombreux travailleurs sénégalais.







Selon elle, l’enjeu central du mandat de l’OIT est de promouvoir le travail décent, dont l’un des piliers fondamentaux demeure le respect des droits des travailleurs sur leur lieu de travail. Elle a souligné l’excellente collaboration entretenue entre son organisation et le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du fonctionnement tripartite propre à l’OIT, qui réunit représentants de l’État, organisations syndicales et organisations d’employeurs, avec pour objectif commun de faire en sorte que les conventions internationales du travail ratifiées par le Sénégal se traduisent concrètement dans le quotidien des travailleurs.







Interrogée plus précisément sur l’ampleur du respect des droits du travail dans le pays, Samira Daoud a reconnu qu’une grande partie de l’économie sénégalaise demeure informelle, un secteur qui échappe largement à la formalité et ne respecte pas toujours les règles prévues par les conventions internationales signées par l’État. Elle a néanmoins insisté sur l’engagement du Sénégal en la matière, citant les avancées portées par le nouveau Code de sécurité sociale, qui étend désormais le droit à la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, un pan longtemps resté en marge des dispositifs de couverture sociale. « Il y a des progrès, il y a des situations qui ne sont pas conformes à la règle, mais je pense que l’État du Sénégal, ainsi que les organisations des travailleurs et des employeurs, sont déterminés à vouloir aller dans le bon sens », a-t-elle conclu, appelant à poursuivre les efforts pour que la formalisation de l’économie et l’extension de la protection sociale bénéficient à l’ensemble des travailleurs, y compris ceux évoluant hors du cadre formel.

