JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication

À quelques jours des Championnats d’Afrique cadets et juniors prévus à Casablanca et à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le président de la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées (FSJDA), Maître Ababacar Ngom, a réaffirmé les ambitions de la discipline. Lors d’une visite officielle au regroupement de l’équipe nationale, au sein de l’académie du lycée Lamine Guèye, il a salué l’engagement des athlètes et l’accompagnement des différents partenaires. Pour le président de la FSJDA, le judo ne se limite pas à la quête de médailles mais il constitue également un outil d’éducation, d’inclusion sociale et de transmission de valeurs.







Maître Ababacar Ngom ambitionne de faire des JOJ Dakar 2026 un « héritage durable » pour le judo sénégalais, à travers le renforcement de la formation des jeunes, la professionnalisation de l’encadrement, le développement des infrastructures et le rayonnement international de la discipline. Tout en appelant les athlètes à faire preuve d’humilité, de courage et de persévérance, il a assuré que le Sénégal veut présenter une équipe performante, mais aussi une fédération organisée et tournée vers l’excellence. « Le Sénégal accueillera le monde », a t-il déclaré, en appelant à une mobilisation collective autour de la jeunesse et du sport sénégalais.

