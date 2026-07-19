JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication


À quelques jours des Championnats d’Afrique cadets et juniors prévus à Casablanca et à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le président de la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées (FSJDA), Maître Ababacar Ngom, a réaffirmé les ambitions de la discipline. Lors d’une visite officielle au regroupement de l’équipe nationale, au sein de l’académie du lycée Lamine Guèye, il a salué l’engagement des athlètes et l’accompagnement des différents partenaires. Pour le président de la FSJDA, le judo ne se limite pas à la quête de médailles mais il constitue également un outil d’éducation, d’inclusion sociale et de transmission de valeurs.

 

Maître Ababacar Ngom ambitionne de faire des JOJ Dakar 2026 un « héritage durable » pour le judo sénégalais, à travers le renforcement de la formation des jeunes, la professionnalisation de l’encadrement, le développement des infrastructures et le rayonnement international de la discipline. Tout en appelant les athlètes à faire preuve d’humilité, de courage et de persévérance, il a assuré que le Sénégal veut présenter une équipe performante, mais aussi une fédération organisée et tournée vers l’excellence. « Le Sénégal accueillera le monde », a t-il déclaré, en appelant à une mobilisation collective autour de la jeunesse et du sport sénégalais.

 
 
 
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Dimanche 19 Juillet 2026
Karim Ndiaye



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