Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents”

Après la mauvaise qualité de l’air et la canicule qui ont touché New York la semaine dernière, de violents orages de chaleur s’abattent désormais sur la ville, rapportent plusieurs médias américains. Le maire Zohran Mamdani a conseillé, samedi soir, à la population de rester chez elle. Des images diffusées par CBS News montrent des rues inondées, des voitures bloquées et des arbres déracinés.

“New-Yorkais : la première vague d’orage a balayé notre ville, mais nous ne sommes pas encore hors de danger”, a écrit M. Mamdani samedi soir sur X. “Restez prudents, s’il vous plaît. En cas de fortes pluies, de vents violents ou d’orage, rentrez immédiatement à l’intérieur.”

Le maire a également annoncé avoir mobilisé des équipes d’intervention supplémentaires pour évacuer l’eau des rues le plus rapidement possible. L’une d’entre elles est par ailleurs à pied d’œuvre pour remorquer les voitures et dégager les arbres tombés.

