Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef: " ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef"( Baye Mbaye Niasse).


Kaolack- Un petit-fils de Baye Niass quitte le Parti Pastef: " ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef"( Baye Mbaye Niasse).
Dans une lettre adressées aux instances du parti, Baye Mbaye Niasse annonce sa démission de ses responsabilités et de son appartenance au Parti Pastef. 
 
" Monsieur le Président, après près de neuf années d'engagement, de combat, de fidélité et de sacrifices au sein du Parti Pastef, je viens par la présente vous notifier officiellement ma décision de démissionner à effet immédiat, de mes responsabilités, ainsi que de mon appartenance à cette formation politique".
 
À l'en croire, " cette décision est certainement l'une des plus difficiles de mon parcours politique. Elle n'est ni un acte de colère, ni une réaction à un événement isolé, ni une recherche d'un quelconque avantage. Elle est le fruit 
d'une longue réflexion, d'une observation profonde de l'évolution du parti et d'un choix guidé par ma conscience, mes convictions et ma vision du service de la Nation".
 
Il est revenu dans sa lettre sur l'année à laquelle il a décidé de rejoindre le Parti Pastef, ainsi que le fait de porter à cette année son choix de soutenir cette formation politique. " J'ai intégré Pastef en 2018, à une époque où le parti était encore minoritaire, en construction et confronté à 
de nombreuses difficultés. Je n'ai pas rejoint Pastef lorsque le chemin était facile. J'ai rejoint ce projet lorsque 
beaucoup doutaient encore de son avenir, lorsque le combat demandait de la conviction, du courage et des 
sacrifices. Mon engagement politique n'est pas né d'une ambition personnelle de poste ou de nomination. Il est né d'une 
demande sociale. Des jeunes, des femmes, des responsables et des citoyens de ma localité sont venus vers moi pour me demander de m'engager afin de porter leurs aspirations et de défendre les intérêts de Kaolack, de Médina Baye et du Sénégal".
 
Désormais, Baye Mbaye Niasse quitte le Pastef et donne ses raisons. " Après une longue observation depuis l'accession du projet au pouvoir en 2024, ma conscience 
m'oblige aujourd'hui à prendre une décision difficile. Je constate un éloignement entre les valeurs qui m'avaient convaincu en 2018, le patriotisme, l'éthique, la 
fraternité, le respect, la responsabilité et le service de la Nation, et certaines orientations actuelles que je ne 
partage plus. Je ressens également une profonde préoccupation concernant la considération accordée à ma région de 
Kaolack, au Sine-Saloum et à nos cités religieuses. En tant que fils de Médina Baye Niass, petit-fils de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahim Niass, je reste 
attaché au respect de toutes les familles religieuses du Sénégal, à la paix sociale, au dialogue et à l'unité nationale. Monsieur le Président, ma conscience ne me permet plus aujourd'hui de continuer mon parcours au sein du Parti Pastef – Les 
Patriotes. Je quitte donc cette formation politique avec respect, dignité et responsabilité. Mais je tiens à préciser que je ne quitte pas la politique. Je ne quitte pas le combat pour le Sénégal. Je 
continuerai mon engagement à travers d'autres voies et dans un cadre qui correspondra davantage à mes 
convictions, à ma vision du Sénégal et à mon ambition pour une Afrique forte, unie et prospère", a-t-il lancé.
 
À rappeler que Baye Mbaye Niassa occupait plusieurs responsabilités au sein de cette entité politique, notamment comme chargé de communication de Pastef Médina Baye, coordinateur départemental du MODDAP et mandataire électoral entre 2019 et 2022...
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Dimanche 19 Juillet 2026
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