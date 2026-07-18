Symbolique de l’accueil réservé à Macky : Un Sénégal uni, un destin commun (Par ABC)

Oh les casquettes, la joie, l’émotion, le vacarme, les nuances du bleu et les couleurs nationales fièrement arborées… Le tout mis ensemble offre un tableau indescriptible. Ce vendredi, 17 juillet 2026 restera, à coup sûr, dans les annales de l’histoire. L’axe aéroport-Yoff-centre ville de Dakar a refusé du monde. Le peuple de la capitale a envahi la rue. De façon spontanée. Des limites de la presqu’ile, sur sa partie ouest jusqu’au cœur de Dakar, on n’a d’yeux que pour Macky Sall. Il est quasi impossible de se mouvoir. Les Sénégalais sont dehors. Ils sont heureux. Ils renouent avec l’espoir, le bonheur. Un public de jeunes et de femmes pour l’essentiel, rythme le parcours du cortège. Ils l’accompagnent sur plusieurs kilomètres, défiant la fatigue et le soleil pour provoquer des embouteillages monstres. Dans un parcours où klaxons, vrombissements et puissants décibels s’ajoutent à l’ambiance.



On est sûr de porter l’ancien chef d’Etat au sommet de la gouvernance mondiale. On jubile même avant sa désignation. Le Président Sall, debout sur le toit d’une voiture, inspire confiance et sérénité aux troupes. Il les fait chavirer en pointant deux doigts au ciel, non sans déceler un grain de nostalgie. Ça se lit et se voit sur son visage. Il est heureux de revenir à la maison, celle qu’il a beaucoup contribuer à bâtir. Il est aussi ému par la sympathie, l’amour et la bienveillance qu’on lui témoigne.



Son retour sous les habits d’un postulant au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) intervient, après plusieurs mois de travail diplomatique : dépôt officiel de la candidature, consultations auprès des États membres, rencontres de haut niveau à travers le monde et échanges avec des décideurs internationaux de tout ordre. Il est donc revenu au bercail en fils du Sénégal, en homme d’État et en diplomate, pour rencontrer le Président de la République, Bassirou Diomaye Dakhar Faye.



L’Alliance Pour la République salue le sens de l’État et la hauteur républicaine du Président Faye, qui a compris que la candidature de Macky Sall dépasse les clivages politiques. Elle engage le prestige du Sénégal, le rayonnement de notre diplomatie et replace l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Le simple fait de positionner notre ancien chef d'État à la tête de la plus grande organisation mondiale, renforcerait de façon conséquente le prestige international du Sénégal. Cela offrirait à notre pays une plus grande visibilité auprès d'institutions internationales, facilitant ainsi les partenariats liés aux priorités nationales (santé, climat, emploi des jeunes). Pour le continent, ce serait la première fois qu'un Africain francophone accède à ce poste, après l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali et le Ghanéen Kofi Annan. Le Président Macky Sall, fort de son expérience à la tête de l'Union africaine (UA) où il a obtenu l'intégration de l'organisation au G20, porte un plaidoyer fort pour l'allègement de la dette et une meilleure valorisation des ressources africaines.



En attendant, de mettre en pratique sa vision pour le monde, ce qui a été frappant lors de son périple en direction du Palais de la République est qu’au milieu de cette foule immense étalée comme du nutella sur des artères en forme de baguette, le bolide transportant M. Sall peine à se frayer un chemin, prenant subitement une taille minuscule. La masse lui tendait ses longs bras, désireuse de l’enlacer en guise de bénédiction. Avant même l’approbation de Diomaye Faye et de l’Etat, Macky Sall, dès sa descente d’avion a pu compter sur l’onction de ses concitoyens. Ce qui nous amène à croire que contrairement à d’autres, dans cette affaire, il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a pas eu de de camps marqués par des couleurs et démarquées par des lignes partisanes.



Ce 17 juillet, il n’y a eu qu’un seul camp : celui du Sénégal. Des Sénégalaises et des Sénégalais ont librement exprimé leur soutien, en nourrissant le désir ardent de rester unis par un destin commun, au sein d’une seule nation. Nous avons vu, entre Yoff et la Présidence de la République, un seul peuple, animé par un seul but et une seule foi. La flamme patriotique a parlé en chacun de nous. Car ce qui nous rassemble, notre commun vouloir de vie commune, est assurément plus fort que ce qui nous sépare. La nation sénégalaise est forte parce que des liens indéfectibles, de parenté, d’amitié et de bon voisinage nous unissent les uns aux autres pour former une Nation indivisible. Nous avons, tous et toutes, le même amour, la même fierté et le même engagement patriotique pour notre pays. Et c’est tout simplement ce que nous avons exprimé à travers l’accueil mémorable réservé au Président Macky Sall.

Alioune Badara COULIBALY

Porte-parole APR