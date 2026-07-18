Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics


Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics
L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) et le Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Dakar ont uni leurs efforts autour d’un nouveau guide destiné à faire de la commande publique un véritable levier de création d’emplois décents au Sénégal. Le document, élaboré avec l’accompagnement technique de l’OIT, a été présenté à l’occasion d’un atelier au cours duquel le Directeur général de l’ARCOP, Moustapha Djitté, et la Directrice du Bureau de l’OIT à Dakar, Samira Daoud, ont porté le discours sur une analyse convergente des enjeux liés à l’emploi dans l’exécution des marchés publics.
 
Pour Moustapha Djitté, la commande publique constitue un espace où l’État réalise des investissements à travers les ressources publiques, et où l’exécution des prestations financées nécessite systématiquement le recours à une main-d’œuvre. Ce potentiel de création d’emplois se déploie selon lui sur deux fronts : du côté de l’administration publique, qui doit recruter et fidéliser des ressources humaines qualifiées capables de porter les projets, et du côté du secteur privé, dont les entreprises attributaires créent des emplois dans le cadre de la réalisation des prestations. Le Directeur général de l’ARCOP a insisté sur la nécessité de pérenniser ces emplois, plutôt que de mobiliser une main-d’œuvre le temps d’un chantier pour la voir ensuite disparaître.
 
Samira Daoud a abondé dans le même sens, en élargissant la focale à la dimension sociale et inclusive de la commande publique. Selon elle, l’enjeu du nouveau guide est de savoir si l’attribution de marchés de construction d’infrastructures, d’hôpitaux ou d’équipements publics permettra de créer davantage d’emplois décents, mais aussi de favoriser l’accès des femmes à l’emploi, l’implication des PME locales dans ces marchés, et l’insertion des jeunes à travers une première expérience professionnelle. Elle a rappelé que le mandat de l’OIT consiste à promouvoir le travail décent, dont l’un des piliers est le respect des droits des travailleurs sur leur lieu de travail, et a salué l’excellente collaboration entretenue avec le gouvernement du Sénégal et les partenaires sociaux, dans le cadre du fonctionnement tripartite propre à son organisation.
 
Interrogé sur les moyens dont dispose le régulateur pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations sociales: licenciements abusifs, salaires non conformes à la loi, Moustapha Djitté a reconnu un changement de doctrine au sein de l’ARCOP. Longtemps, les questions de niveau de salaire dans les emplois créés via la commande publique étaient considérées comme relevant exclusivement du droit social, sans que le régulateur ne s’y intéresse. « Aujourd’hui, nous avons changé de posture et de jurisprudence », a-t-il affirmé, précisant que l’ARCOP rappelle désormais systématiquement les prestataires à l’ordre lorsque les salaires appliqués ne sont pas conformes aux obligations sociales. Il a également annoncé une relecture globale des dossiers types de marchés publics, dans laquelle les questions sociales occupent une place centrale, citant en exemple des projets ayant imposé le recrutement local, notamment le Bus Rapid Transit (BRT), et plaidant pour une généralisation de cette approche.
 
De son côté, Samira Daoud a reconnu que le Sénégal, comme beaucoup de pays de la sous-région, reste marqué par le poids de l’économie informelle, un secteur qui échappe largement à la formalité et au respect des conventions internationales du travail signées par l’État. Elle a toutefois salué l’engagement du Sénégal en la matière, citant les avancées apportées par le nouveau Code de sécurité sociale, qui étend le droit à la protection sociale aux travailleurs du secteur informel. « Il y a des progrès, il y a des situations qui ne sont pas conformes à la règle, mais je pense que l’État du Sénégal, ainsi que les organisations des travailleurs et des employeurs, sont déterminés à vouloir aller dans le bon sens », a-t-elle conclu.
 
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Samedi 18 Juillet 2026
Cheikh Sadibou Fall



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