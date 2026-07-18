Paysage Politique : Le parti Jiitël Wareef de Al Hassane Niang annonce l'obtention de son récépissé

Dans un communiqué, le président du parti, Al Hassane Niang, salue cette décision administrative, qu'il considère comme la reconnaissance de la légitimité de sa formation à participer au débat public et à proposer une nouvelle vision de l'avenir du Sénégal.



Le responsable politique a exprimé ses remerciements aux autorités du ministère de l'Intérieur, soulignant le professionnalisme, l'équité et le respect des droits de chaque acteur politique dont ont fait preuve les services compétents.



Profitant de cette reconnaissance officielle, Jiitël Wareef rappelle que son engagement repose sur une conviction forte : « l'humanisme au cœur de l'action publique ». Selon le communiqué, cette vision place le citoyen sénégalais, dans toute sa diversité, au centre des préoccupations du parti, avec pour ambition de promouvoir une gouvernance fondée sur la dignité, l'épanouissement individuel et la participation active de chacun au développement national.



Le parti affirme également sa volonté de contribuer à la construction d'un Sénégal prospère à travers des propositions audacieuses, pragmatiques, transparentes, innovantes et inspirées du bien commun, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs républicaines ainsi qu'au progrès économique et social.



Pour rappel, Al Hassane Niang faisait partie des 70 candidats qui avaient déposé leur candidature à la présidentielle de 2024 avant d'être recalés par le Conseil Constitutionnel pour défaut de parrainages.

