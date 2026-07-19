Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial


Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial
Le président américain Donald Trump, au coeur d’une polémique lors du Mondial-2026 de football, doit remettre dimanche le trophée au vainqueur de la finale Espagne-Argentine, près de New York, au côté du président de la Fifa.
L’ultime rencontre, qui se déroulera au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, sera le premier match de la compétition, co-organisée par les Etats-Unis avec le Canada et le Mexique, auquel Donald Trump assistera.

La polémique Balogun

S’il s’est tenu éloigné des terrains, l’hôte de la Maison Blanche a provoqué une polémique pendant le tournoi, après avoir confirmé avoir passé un appel à son ami et président de la Fifa, Gianni Infantino, pour faire annuler le carton rouge infligé à un joueur de l’équipe américaine, Folarin Balogun. Cette décision avait permis à l’attaquant d’être aligné contre la Belgique en huitième de finale, un match finalement remporté par les Diables rouges (4-1).

En dépit d’un déluge de critiques mettant en cause l’équité de la compétition, le président américain a considéré que le Mondial 2026 “a peut-être été l’événement sportif le plus réussi de toute l’histoire du monde”. “C’était incroyable”, s’est réjoui Donald Trump vendredi lors d’une réception de la Fifa donnée à la Trump Tower à New York.

 

Il a également affirmé que la Coupe du monde avait contribué à populariser le “soccer” aux Etats-Unis, où le baseball, le basket et le football américain restent rois. “Il s’est avéré que nous étions un pays de football, et je pense que cela va perdurer”, a assuré Donald Trump. La première dame américaine Melania Trump est également attendue dans les gradins dimanche.

Des dirigeants mondiaux présents malgré les tensions

Si le président argentin Javier Milei a renoncé à faire le déplacement par superstition, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et la famille royale assisteront à la finale, malgré les critiques de Donald Trump qui reproche à Madrid de ne pas avoir apporté son aide dans la guerre contre l’Iran.

En dépit des tensions avec Washington, les dirigeants des pays co-organisateurs, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney, seront également présents.

 

Donald Trump a menacé d’imposer de nouveaux droits de douane au Canada, accusé de “négligence délibérée” en raison des feux de forêt qui ont enfumé une partie des Etats-Unis limitrophes et suscité des inquiétudes sur la qualité de l’air qui sera respiré lors de la finale du Mondial, dans un stade à ciel ouvert.

Zone d’exclusion aérienne

Les relations restent également tendues avec le voisin du sud, le Mexique, au sujet de la répression de l’immigration mise en oeuvre par l’administration américaine et de ses menaces d’intervention militaire contre les trafiquants de drogue. La dernière rencontre entre les dirigeants américain, canadien et mexicain remonte au tirage au sort de la Coupe du monde à Washington, en décembre.

Dimanche, l’arrivée au stade de Donald Trump, qui viendra en avion depuis son golf du New Jersey, se déroulera sous haute sécurité, avec une zone d’exclusion aérienne autour de l’enceinte. Le football sera au centre de l’attention mais le président américain pourrait chercher à braquer les projecteurs sur sa personne.

L’octogénaire, qui a brièvement joué au football dans sa jeunesse, a critiqué la tactique de jeu de l’équipe du Royaume-Uni lors de sa demi-finale perdue face à l’Argentine et le choix de l’entraîneur Thomas Tuchel d’adopter une stratégie défensive.

Une future Coupe du monde organisée... avec la Chine?

Et l’an dernier, alors qu’il venait de remettre le trophée du nouveau Mondial des clubs dans le même stade d’East Rutherford aux joueurs de Chelsea, sa présence sur l’estrade alors que les joueurs célébraient en dansant leur victoire avait pour le moins étonné.

Le président républicain, qui a reçu Gianni Infantino à maintes reprises depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, s’est plusieurs fois vanté d’avoir obtenu l’organisation de la Coupe du monde par les Etats-Unis et celle des Jeux olympiques à Los Angeles en 2028 durant son premier mandat.

Vendredi, il a évoqué sur le ton de la plaisanterie son souhait de voir les États-Unis organiser une autre Coupe du monde avec la Chine qu’il a accusée la veille d’ingérence dans l’élection américaine de 2020. “Cette fois, nous laisserons le Mexique et le Canada de côté”, a-t-il lancé.

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Dimanche 19 Juillet 2026
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