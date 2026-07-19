Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara

Ils avaient fui les violences jihadistes au Burkina Faso pour trouver refuge au Mali. C'est sur une route malienne qu'ils ont trouvé la mort. Mardi 14 juillet 2026, un camion transportant des marchandises et des passagers, dont de nombreux réfugiés burkinabè, s'est renversé sur la route nationale 15, dans la région de Bandiagara, au centre du Mali. Bilan : au moins six morts et 84 blessés, dont 36 cas critiques.

Le drame de la RN15

C'est vers 14 heures que le drame survient entre Mdandoly et Songobia, sur l'axe Bankass-Bandiagara. Un camion surchargé transportant à la fois des marchandises et des passagers perd le contrôle et se renverse.

Selon des sources locales, la surcharge du véhicule serait à l'origine du drame.Le bilan est lourd : au moins six personnes ont succombé à leurs blessures, dont trois enfants. Au total, 84 blessés ont été évacués vers le Centre de santé de référence de Bandiagara. Parmi eux, 36 cas critiques ont dû être transférés d'urgence vers l'hôpital de Sévaré, où les capacités de prise en charge médicale sont plus importantes.

Des réfugiés deux fois victimes



Ce qui rend ce drame particulièrement poignant, c'est le profil des victimes. Parmi les passagers du camion se trouvaient de nombreux réfugiés burkinabè, selon le communiqué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Mali. Ces hommes, femmes et enfants avaient fui l'insécurité grandissante au Burkina Faso pour trouver refuge dans la région de Bandiagara, qui accueille aujourd'hui la plus importante population de réfugiés du Mali.Depuis avril 2025, le cercle de Koro, dans cette même région, connaît un afflux massif de réfugiés burkinabè en provenance de villages situés le long de la frontière malienne.

Selon les chiffres du HCR, plus de 70 000 réfugiés burkinabè sont aujourd'hui installés dans ce secteur, dont la majorité est arrivée au cours de l'année 2025. Pour beaucoup d'entre eux, le camion était un moyen de transport quotidien, faute d'autres options dans une région enclavée et marquée par l'insécurité.

Une région aux infrastructures fragilisées

L'accident de Bandiagara n'est pas un fait isolé. La RN15, qui traverse le centre du Mali, est un axe régulièrement meurtrier. Les accidents y sont fréquents, causés par la vétusté des véhicules, la surcharge, l'état dégradé des routes et l'absence de contrôles suffisants. Dans une région où l'insécurité liée aux groupes armés complique les déplacements et l'accès aux soins, chaque accident devient un drame amplifié par l'éloignement des structures sanitaires.Le transfert de 36 blessés critiques vers Sévaré illustre cruellement cette réalité : Bandiagara ne dispose pas des capacités médicales suffisantes pour faire face à un afflux massif de victimes. Une lacune qui, dans une région aussi exposée, peut coûter des vies.



Un appel silencieux



Derrière les chiffres six morts, 84 blessés, 36 cas critiques se cachent des histoires humaines brisées. Des familles qui avaient survécu à la guerre et qui sont rattrapées par la violence du bitume. Des enfants qui n'ont pas eu cette chance. Ce drame de Bandiagara est un appel silencieux : à la sécurité routière, au renforcement des infrastructures sanitaires dans les zones reculées, et à une meilleure protection des populations réfugiées qui, après avoir tout perdu, méritent au moins la sécurité des routes qui les portent.