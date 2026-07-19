SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton

Réuni à Louga du 17 au 19 juillet 2026, le Comité Exécutif National (CEN) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal (SAMES) a réaffirmé sa détermination à défendre les intérêts de ses membres.







À l’issue de ces travaux, le syndicat exige la reprise sans délai des négociations avec le gouvernement pour parvenir à la concrétisation des accords, ainsi que la mise en place d’un statut particulier pour le corps médical.







Le SAMES réclame également l’établissement d’un salaire minimum de base et d’une pension de retraite acceptables et dignes pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, à tous les niveaux.







Le syndicat demande par ailleurs la mise en place d’un modèle inclusif permettant une meilleure absorption des praticiens dans la Fonction publique.







Face à l’absence de satisfaction de sa plateforme revendicative, le CEN a instruit le Bureau exécutif national (BEN) de suivre rigoureusement la mise en œuvre du préavis de grève déposé en juin 2026.







« Tant que notre plateforme revendicative n’aura pas reçu une satisfaction intégrale et définitive, aucune démobilisation ne sera tolérée », a martelé le secrétaire général national du SAMES, Dr Diabel Dramé.







Le syndicat appelle ainsi toutes ses instances de base et l’ensemble de ses membres à rester mobilisés en vue de la mise en œuvre de son prochain plan d’action.

