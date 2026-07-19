Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana

Un bateau transportant 116 personnes plus l’équipage a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche au large du Guyana, a annoncé le ministre des Travaux publics Juan Edghill, ajoutant que huit personnes avaient été secourues. Au moins 53 personnes ont déjà été sauvées.

“Vers 15h15 cet après-midi, le MV Barima est parti (de Georgetown) avec 116 passagers plus l’équipage à destination de Port Kaituma (ouest du Guyana). Un appel de détresse a été reçu vers 23h01”, a affirmé le ministre dans une vidéo sur Facebook.

“Le nombre de personnes secourues est de 53. Il fait jour maintenant, donc nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente”, a déclaré M. Phillips par téléphone. Le bateau, qui ralliait Georgetown à Port Kaituma, avait envoyé un message de détresse vers 23H00 locales, selon le ministre des Travaux publics Juan Edghill.



“Une opération de recherche et de sauvetage est en cours, et nous prions pour la sécurité de tous”, a ajouté le ministre, précisant que le navire était doté de 250 gilets de sauvetage et qu’un bateau avait été dépêché sur les lieux pour prodiguer des soins.

