Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana

“Vers 15h15 cet après-midi, le MV Barima est parti (de Georgetown) avec 116 passagers plus l’équipage à destination de Port Kaituma (ouest du Guyana). Un appel de détresse a été reçu vers 23h01”, a affirmé le ministre dans une vidéo sur Facebook.
“Le nombre de personnes secourues est de 53. Il fait jour maintenant, donc nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente”, a déclaré M. Phillips par téléphone. Le bateau, qui ralliait Georgetown à Port Kaituma, avait envoyé un message de détresse vers 23H00 locales, selon le ministre des Travaux publics Juan Edghill.
“Une opération de recherche et de sauvetage est en cours, et nous prions pour la sécurité de tous”, a ajouté le ministre, précisant que le navire était doté de 250 gilets de sauvetage et qu’un bateau avait été dépêché sur les lieux pour prodiguer des soins.
Port Kaituma se trouve à l’intérieur des terres dans la région de l’Essequibo, et le bateau emprunte la mer avant de remonter un cours d’eau pour rallier Port Kaituma.
L’Essequibo, territoire de 160.000 km² riche en pétrole, est administré par le Guyana depuis plus d’un siècle mais se trouve au cœur d’un différend avec le Venezuela, les deux pays s’opposant sur le tracé de leur frontière commune.
-
80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes
-
MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA
-
Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye)
-
Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara
-
Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial