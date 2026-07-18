BFEM à Mbour et Diass : quatre candidats, dont une mineure de 16 ans, envoyés en prison pour tricherie

Trois candidats âgés de 20 ans et une adolescente de 16 ans ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été surpris avec des téléphones ou des corrigés d’épreuves durant le BFEM. Selon L’Observateur, les quatre mis en cause ont passé leur première nuit à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour avant leurs comparutions programmées devant différentes juridictions.


BFEM à Mbour et Diass : quatre candidats, dont une mineure de 16 ans, envoyés en prison pour tricherie
Trois candidats surpris avec des téléphones à Mbour
La première série d’interpellations se déroule au centre d’examen Mbour 6, communément appelé CEM 6.
Le comportement de deux candidats, M. M. Diouf et W. Diouf, tous deux âgés de 20 ans, attire l’attention des surveillants.
Les deux jeunes hommes avaient dissimulé des téléphones portables dans leurs pantalons. Les appareils contenaient les corrigés de l’épreuve de mathématiques.
Ils tentent de recopier les réponses sur leurs copies, mais les surveillants les surprennent en pleine action. Les téléphones sont immédiatement saisis.
Un troisième téléphone découvert dans la même salle
Alors que le président du jury s’apprête à informer l’Inspection de l’éducation et de la formation de Mbour, un troisième candidat du même centre est contrôlé.
S. S. Barr, également âgé de 20 ans, dissimulait lui aussi un téléphone portable dans son pantalon.
Le candidat soutient que l’appareil était éteint au moment de la fouille. Son explication ne convainc pas les responsables du centre.
Les trois candidats sont remis aux policiers du commissariat urbain de Diamaguène pour les besoins de l’enquête.
Une adolescente de 16 ans arrêtée à Diass
L’affaire prend une nouvelle dimension avec l’interpellation d’une candidate de 16 ans dans un centre d’examen situé à Diass.
Avant de quitter le domicile familial, R. D. aurait recopié sur une feuille les corrigés des épreuves de mathématiques et de géographie.
Une fois dans la salle d’examen, elle tente de dissimuler la feuille compromettante en demandant une nouvelle copie, alors que les surveillants venaient tout juste de distribuer les feuilles aux candidats.
Cette demande inhabituelle éveille les soupçons d’un surveillant, qui alerte immédiatement le président du jury.
La candidate finit par passer aux aveux
Interrogée, l’adolescente se montre d’abord hésitante.
Selon L’Observateur, elle finit par craquer et reconnaît avoir recopié les corrigés depuis un téléphone portable qu’elle affirme avoir laissé au domicile familial.
Les gendarmes de la brigade de Diass, accompagnés de responsables de l’examen, se rendent immédiatement chez elle.
Le téléphone est retrouvé sur place et saisi pour les besoins de la procédure.
Les quatre candidats placés sous mandat de dépôt
À l’issue des enquêtes, les trois candidats du CEM 6 de Mbour et la mineure interpellée à Diass sont conduits devant le parquet de Mbour.
Après leur présentation au procureur de la République, ils sont placés sous mandat de dépôt.
Ils passent ainsi leur première nuit de détention à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, sans pouvoir aller au terme des épreuves du BFEM.
Deux procédures judiciaires distinctes
En raison de la différence d’âge, les quatre candidats ne doivent pas comparaître devant la même juridiction.
Les trois garçons âgés de 20 ans sont annoncés devant le Tribunal de grande instance de Mbour le mardi 21 juillet 2026.
La candidate de 16 ans doit, pour sa part, être jugée par le tribunal pour enfants le 24 juillet 2026.
La justice devra déterminer leur responsabilité respective dans cette affaire de fraude présumée aux examens.
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Samedi 18 Juillet 2026
Dakaractu



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