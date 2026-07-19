80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes

Elles n'ont pas manifesté dans les rues. Elles n'ont pas brûlé de pneus. Elles ont signé. En quelques jours à peine, plus de 80 000 personnes élèves, parents, citoyens ont apposé leur nom sur des pétitions en ligne pour dénoncer une pratique qui dure depuis des décennies dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire : l'obligation faite aux filles de se couper les cheveux pour avoir le droit d'entrer en classe. Derrière cette règle présentée comme disciplinaire se cache une réalité bien plus troublante : elle ne s'applique pas à tout le monde.

Le règlement qui blesse

Chaque rentrée scolaire, le même rituel humiliant se répète dans de nombreux collèges et lycées publics ivoiriens. Les filles aux cheveux crépus, afro, tressés ou en locks se voient refuser l'entrée en classe ou pire, se font couper les cheveux sur place, parfois sans ménagement, par des enseignants ou des surveillants qui appliquent un règlement intérieur aussi ancien qu'arbitraire.La veille de chaque rentrée scolaire, beaucoup d'entre elles souffrent de devoir se conformer à des standards capillaires qui ne leur correspondent pas, allant jusqu'à voir leurs précieux cheveux tomber suite à des traitements agressifs. Pour ces jeunes filles, ce n'est pas seulement une mèche qui tombe, c'est une part de leur identité que l'on tranche.Des établissements imposent aux élèves des restrictions abusives concernant leur coiffure, allant jusqu'à interdire aux filles de porter certaines coupes ou coiffures traditionnelles, modernes ou protectrices tresses, nattes, afro, locks. Des coiffures qui, pour des millions de femmes africaines, ne sont pas un caprice esthétique mais un héritage culturel transmis de génération en génération.

L'injustice dans l'injustice

Mais ce qui a mis le feu aux poudres et transformé une grogne silencieuse en véritable mouvement, c'est la révélation d'une discrimination dans la discrimination. Car cette règle capillaire, aussi stricte soit-elle, ne s'applique pas à toutes les élèves de la même manière.Les enfants blancs qui étudient avec elles en Afrique, on ne touche pas à leurs cheveux. Les élèves métisses, françaises ou étrangères aux cheveux lisses ou bouclés peuvent librement laisser pousser leur chevelure. Aucun surveillant ne leur demande de se raser. Aucun règlement ne leur impose de modifier leur apparence pour entrer en classe. La règle, censée s'appliquer à toutes au nom de la discipline et de l'égalité, révèle en réalité un traitement à deux vitesses : une pour les filles noires aux cheveux crépus, une autre pour les autres.Il est incompréhensible de permettre à certaines élèves de conserver leurs cheveux dans un état naturel et d'obliger les autres à les modifier. Ce paradoxe, dénoncé depuis des années dans les cours de récréation, a finalement trouvé sa tribune sur les réseaux sociaux et l'indignation est mondiale.



80 000 signatures et une question qui dérange



Face à cette injustice, la riposte est venue du numérique. Plusieurs pétitions ont été lancées simultanément sur Change.org et d'autres plateformes, toutes adressées au ministre de l'Éducation nationale ivoirien, Koffi N'Guessan. À ce jour, plus de 80 000 signataires ont apporté leur soutien à ces initiatives, portées par des élèves, des parents et des citoyens.Les pétitionnaires ne réclament pas l'anarchie. Ils comprennent l'importance de la discipline, de l'hygiène et d'une bonne présentation à l'école. Cependant, les cheveux naturels, lorsqu'ils sont propres, bien entretenus et attachés si nécessaire, ne nuisent ni à l'apprentissage ni au respect des règles scolaires. Leur demande est simple : que les élèves puissent conserver leurs cheveux naturels, à condition qu'ils soient soignés. Que l'école cesse de confondre discipline et négation de soi.



Une règle héritée de la colonisation



Pour comprendre l'origine de cette pratique, il faut remonter à l'histoire. Le but étant d'effacer notre identité, de nous masquer, la coiffure symbolisait un statut social, donc par la coiffure on pouvait reconnaître un chef d'État à un habitant lambda. Pour masquer cette idée reçue, on a associé les cheveux crépus rasés à une marque de responsabilité et de sérieux Autrement dit, ce que l'on présente comme une règle de discipline scolaire moderne est en réalité l'héritage d'une logique coloniale qui associait les cheveux crépus à l'indiscipline, au désordre, au manque de sérieux, et les cheveux lisses à la respectabilité. Décennies après les indépendances, cette logique continue de prospérer dans les salles de classe ivoiriennes, au détriment des enfants qui en sont les premières victimes.



Le cheveu comme acte politique



Le cheveu crépu est un casque qui protège notre crâne des rayons UV du soleil. En gardant nos cheveux, nous assurons notre santé, car les cheveux coiffés en afro agissent comme un brumisateur en retenant l'eau, permettant ainsi à notre cerveau et notre crâne de se réguler thermiquement. Au-delà de la dimension culturelle, il y a donc une dimension scientifique et sanitaire que les règlements scolaires ignorent superbement. Porter ses cheveux crépus à l'école, c'est refuser de se nier. C'est dire à l'institution : mon identité n'est pas un obstacle à mon éducation. C'est affirmer que l'on peut être sérieuse, studieuse, disciplinée et avoir les cheveux qu'on a reçus à la naissance.



La balle est dans le camp du ministère



Les signataires font appel aux autorités éducatives ivoiriennes pour revoir et réformer ces règlements désuets et pour mettre en place des politiques plus inclusives. Chaque élève mérite de se sentir acceptée et libre d'exprimer son identité sans contrainte inutile.80 000 voix se sont élevées. Elles attendent une réponse. Pas une circulaire vague, pas un silence poli, une réforme claire qui mette fin à une discrimination qui n'aurait jamais dû franchir les portes de l'école républicaine.Car une école qui coupe les cheveux de ses élèves noires tout en épargnant ceux des autres n'enseigne pas la discipline. Elle enseigne la honte.