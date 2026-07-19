La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique

Réunis en session extraordinaire ce samedi 19 juillet 2026 au King Fahd Palace, les responsables de la Coalition « Diomaye Président » ont officiellement engagé le processus de transformation de leur organisation en un grand parti politique. L’Assemblée générale constitutive, prévue le 25 juillet prochain, devra consacrer la naissance de cette nouvelle formation et installer ses premières instances dirigeantes.


La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique
Une nouvelle étape pour la majorité présidentielle
La majorité présidentielle s’apprête à changer de dimension. Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Conseil des leaders, la Coalition « Diomaye Président » annonce avoir franchi une étape décisive vers sa transformation en un parti politique de rassemblement.
La rencontre du 19 juillet 2026 a réuni les leaders de la coalition ainsi que de nouveaux responsables politiques appartenant à la majorité présidentielle. Selon le document, l’objectif est de doter le Sénégal d’une organisation politique « forte, structurée, démocratique et durable », chargée d’accompagner la mise en œuvre du projet de transformation systémique porté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
Trois textes fondateurs examinés
Au cours des travaux, les responsables de la coalition ont étudié trois documents considérés comme les fondements du futur parti.
Le premier est une note stratégique définissant la vision politique, les orientations idéologiques et la stratégie d’implantation territoriale de la nouvelle formation.
Le deuxième document porte sur le projet de statuts. Celui-ci doit déterminer les principes d’organisation du parti, ses organes dirigeants ainsi que ses règles de gouvernance.
Enfin, un projet de règlement intérieur a également été examiné. Il précise notamment le fonctionnement des différentes instances, les mécanismes de coordination et les procédures disciplinaires.
Après les discussions, les grandes orientations contenues dans ces textes ont été adoptées à l’unanimité, avec plusieurs contributions destinées à renforcer leur cohérence et leur efficacité.
Un parti de masse pour consolider la majorité
Pour le Conseil des leaders, cette transformation dépasse le simple cadre d’une réorganisation interne. Elle doit ouvrir une nouvelle étape de la vie politique nationale avec la création d’un parti de masse, fédérateur et tourné vers l’avenir.
La future formation aura pour principale mission de consolider le soutien politique et populaire au chef de l’État. Elle devra également renforcer la cohésion de la majorité présidentielle et favoriser son implantation sur l’ensemble du territoire national.
Les responsables de « Diomaye Président » ambitionnent ainsi d’installer des structures jusque dans les départements, les communes et les villages. Le parti devra également former ses militants, promouvoir de nouveaux responsables politiques et préparer les prochaines échéances électorales.
L’Assemblée constitutive fixée au 25 juillet
Les projets de statuts et de règlement intérieur, enrichis par les recommandations formulées lors du Conseil des leaders, seront soumis à une Assemblée générale constitutive convoquée le 25 juillet 2026.
Cette rencontre devra consacrer officiellement la création du nouveau parti et permettre l’installation de ses premières instances dirigeantes.
Des tournées politiques sont également annoncées dans les semaines à venir pour installer progressivement les structures territoriales de la formation. Ces activités devront préparer le premier Congrès national, prévu à la fin de l’hivernage.
Un appel lancé aux militants et aux citoyens
La Coalition « Diomaye Président » invite ses militants, ses sympathisants, les responsables politiques ainsi que les citoyens partageant ses idéaux à rejoindre cette nouvelle dynamique.
Le Conseil des leaders met notamment en avant les principes de justice, de souveraineté, de prospérité et de bonne gouvernance. La future formation entend devenir un cadre permanent de réflexion stratégique, de dialogue politique et de mobilisation citoyenne au service de l’intérêt national.
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Dimanche 19 Juillet 2026
Dakaractu



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