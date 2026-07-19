Sommet de la Cedeao à Freetown: " l'heure n'est plus aux constats mais à l'action...", Pr Bassirou Diomaye Faye

À l'occasion du Sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, qui se tient à Freetown, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel fort en faveur d'une refondation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Alors que l'organisation célèbre son cinquantième anniversaire, le Chef de l'État a souligné qu'elle traverse une étape déterminante de son histoire. Entre les défis sécuritaires, les fractures politiques et sociales et un contexte international de plus en plus complexe, il estime que la région doit désormais privilégier l'action aux constats.



« L'heure n'est plus aux constats, mais à l'action », a déclaré le Président de la République, appelant à une CEDEAO rénovée, capable de répondre aux attentes des populations, notamment de la jeunesse, en matière de paix, de sécurité et de prospérité, conformément à la vision de ses pères fondateurs.



Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la portée de la Déclaration d'engagement en faveur du Pacte pour l'avenir de l'intégration régionale. Selon lui, ce texte ne doit pas rester une simple déclaration d'intention, mais constituer un véritable engagement collectif en faveur d'une intégration régionale plus efficace et plus solidaire.



Réaffirmant l'attachement du Sénégal aux idéaux panafricains, le Chef de l'État a assuré que son pays entend jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette ambition commune.



« Le Sénégal, fidèle à son histoire et à sa vocation panafricaine, entend en être l'un des artisans les plus déterminés », a-t-il conclu.

